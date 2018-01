Scritte contro 2 circoli ultradestra

Blitz vandalici contro due sedi di movimenti di ultradestra di Genova: nella notte sono state tracciate scritte e apposti adesivi contro il fascismo nelle sedi di Lealtà Azione La Superba in via Serra, nel centro di Genova, e di Forza Nuova in via Orlando, a Sturla, nel levante della città. Non è la prima volta che le sedi dei due movimenti vengono presi di mira dagli antifascisti. In passato danneggiamenti sono stati effettuati anche contro la sede di Casa Pound di via Montevideo tanto che i responsabili del circolo hanno blindato l'ingresso con lastre d' acciaio e posizionato una telecamera che sorveglia l'area.