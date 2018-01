Tir a fuoco su A10, 11 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 3 GEN - Sulla A10 Genova-Savona, tra l' inizio della complanare di Savona e Arenzano verso Genova, si sono formati 11 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del km 24 alle ore 12. Il traffico defluisce su una corsia.

L'incidente è stato provocato da un tir e un'auto. Sull' autoarticolato ha preso fuoco il carico di carta. Lo comunica la società Autostrade. L'autostrada è stata chiusa a lungo, poi riaperta su una corsia. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A6 Torino-Savona in direzione Torino e poi proseguire per la A21 Torino-Brescia. Sul luogo dell' incidente sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari.