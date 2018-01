Superenalotto da 57 mila euro a Albenga

(ANSA) - ALBENGA, 3 GEN - il SuperEnalotto ha baciato Albenga grazie ad un Cinque che ha portato allo scommettitore 57.152,45.

La vincita è avvenuta il 2 gennaio nel punto vendita Sisal tabaccheria Non Solo Fumo, in regione Bagnoli. Il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 80.700.000,00 euro disponibili per il prossimo concorso di giovedì 4 gennaio.