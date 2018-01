Lerici, 2500 euro contro spopolamento

A Lerici nascono pochi bambini, la popolazione in quarant'anni è calata di un terzo e il 30% delle case non sono abitate. Così il Comune ha deciso di correre ai ripari: metterà a disposizione 2400 euro all'anno, per cinque anni, per 20 famiglie che decideranno di trasferirsi sul territorio. Le domande, grazie a una proroga, possono essere presentate sino a fine mese e sono già 11 le famiglie che si sono fatte avanti per il contributo relativo al sostegno su un nuovo canone di locazione. Al bando possono accedere giovani coppie, famiglie con figli in età scolare o che lavorano sul territorio. Nel caso siano residenti e componenti di una coppia di età inferiore a 35 anni devono impegnarsi, si legge nel bando, a "unirsi in un nuovo nucleo familiare entro e non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda". "Sono soddisfatto del numero di domande presentate - ha detto il sindaco Leonardo Paoletti -. E' la prova che l'attuazione di politiche dirette alla residenzialità possono dare risposte concrete".