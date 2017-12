Cinque kg droga nel trolley, arrestato

Teneva cinque chili di marijuana dentro un trolley, droga nascosta per immetterla nel mercato durante le feste. Ma lo spacciatore, un genovese di 33 anni, e' stato scoperto e arrestato dalla polizia. Nell'appartamento del pusher, in via Geirato a Molassana, i poliziotti oltre alla droga hanno trovato anche tre bilancini di precisione, 654 euro e una macchina per il sottovuoto.