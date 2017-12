Vietati botti e petardi a Sestri Levante

(ANSA) - SESTRI LEVANTE (GE), 27 DIC - Il sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, ha firmato oggi l'ordinanza anti botti che entrerà in vigore dalla mezzanotte tra venerdì e sabato prossimi e durerà fino al 7 gennaio. La disposizione, che non fa riferimento diretto al rispetto degli animali anche se appare chiaro l'intendimento, prevede ''Il divieto di effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico''. L'ordinanza dispone inoltre una particolare vigilanza per contrastare la vendita di questi materiali e il loro uso non conforme a quanto disposto.