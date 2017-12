App per scoprire centro storico Genova

Un'applicazione gratuita da oggi scaricabile sul proprio cellulare dai negozi online Android e iOS per andare alla scoperta della storia e dei segreti del centro storico di Genova: è 'Exploracity', la nuova 'app' presentata stamani a Palazzo Tursi dall'assessore comunale al Turismo Paola Bordilli. La piattaforma mobile sviluppata dalla società Ett offre due percorsi già disponibili: il primo dedicato alla 'Genova Medioevale', un viaggio nei luoghi d'interesse del centro storico, il secondo chiamato 'Game-presenze/antichi mestieri', un gioco in cui si va a caccia di oggetti virtuali e attrezzi riconducibili agli antichi mestieri sempre nel centro città.

''Exploracity è un modo innovativo di presentare Genova ai turisti e allo stesso tempo un nuovo modo per visitarla, - commenta Bordilli - un progetto nato dalla collaborazione tra pubblico e privato, che rappresenta uno dei modelli più avanzati di fruizione della città''.