Assemblea Capitolina in videoconferenza

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - "L'emergenza sanitaria sta cambiando le nostre vite. Per la prima volta nella sua storia l'Assemblea capitolina è in videoconferenza. In streaming ho illustrato ai cittadini le misure adottate a Roma contro #coronavirus.

Supereremo questo momento difficile, insieme ce la faremo". Così su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.