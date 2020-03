Coronavirus: Frosinone dona 7 respiratori a ospedale città

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il Frosinone Calcio scende in campo nella lotta al coronavirus e dona 150mila euro all'Asl della città ciociara per l'acquisto di sette respiratori da installare all'ospedale "Fabrizio Spaziani". In una nota, inoltre, il club fa sapere che alla stessa Asl di Frosinone sarà devoluto "tutto l'appannaggio deliberato il 13 marzo dalla Lega di serie B per la parte di spettanza del Frosinone Calcio". (ANSA).