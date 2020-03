Coronavirus: Cristante "abbraccio Bergamo, serve sostegno"

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Ormai è chiara a tutti la grave situazione che sta vivendo l'Italia, voglio mandare un grandissimo abbraccio alla città di Bergamo che in questo momento più di altre ha bisogno di sostegno". Così il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, in collegamento con Sky Sport24. "Noi tramite Roma Cares (la fondazione del club giallorosso, ndr) abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi per l'ospedale Spallanzani che qui a Roma è in prima linea per combattere questo virus, noi giocatori stiamo facendo il nostro e chiunque voglia dare una mano tramite il sito del club può dare il suo contributo" ha spiegato l'ex giocatore dell'Atalanta, prima di rivelare che lo spogliatoio di Trigoria si tiene informato anche se al momento impossibilitato a recarsi al centro sportivo: "Abbiamo la nostra chat interna in cui ci aggiorniamo sia sullo stato di salute delle nostre famiglie sia su una eventuale ripresa del campionato e degli allenamenti".

"Dal punto di vista personale penso di aver fatto finorauna buona stagione. Ho avuto un brutto infortunio che mi ha tenuto fuori per un po' di tempo, ma poi sono rientrato e non vedo l'ora di iniziare quando questa brutta storia sarà finita" ha concluso Cristante.. (ANSA).