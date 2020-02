In 7 per suppletive Roma,sos urne vuote

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Roma si prepara alle suppletive di domenica 1 marzo, le elezioni nella circoscrizione centro per scegliere il successore di Paolo Gentiloni che, nominato commissario europeo, ha lasciato il seggio di deputato. A contendersi il suo posto sono sette candidati, tra cui: il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri per il centrosinistra; Maurizio Leo, già parlamentare An e assessore al bilancio nella giunta Alemanno, per il centrodestra; Rossella Rendina per il M5s. Ma il timore diffuso, dopo quanto accaduto a Napoli e con lo spettro Coronavirus, è che anche a Roma a vincere possa essere l'astensionismo. Domenica scorsa nel capoluogo campano ha votato solo un napoletano su dieci e lo stesso vincitore delle suppletive Sandro Ruotolo ha spiegato che forse ad incidere sul 'non voto' hanno inciso la domenica di Carnevale e la paura per il Coronovirus. Il 1 marzo, poi, sarà anche una domenica ecologica.