Calcio: Dzeko, due mesi senza vincere in casa erano troppi

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Possiamo dire che abbiamo fatto 4 gol, non ne abbiamo subiti. Nelle ultime due abbiamo fatto bene, così per le prossime avremo un po' più di fiducia. L'ultima vittoria col Gent ci ha dato un po' più forza perché non vincevamo da tanto. Ci mancava la vittoria in Serie A".

Intervistato da Sky Sport al termine di Roma-Lecce, Edin Dzeko esprime tutta la propria soddisfazione per il risultato. "Oggi siamo stati bene in campo, dando tutto dal primo all'ultimo minuto - dice ancora il bosniaco -. Due mesi senza vincere all'Olimpico sono troppi. Non mi piace parlare di ciò che è successo, guardiamo avanti. Il Gent? In casa abbiamo vinto 1-0, non prendendo gol che è sempre importante in Europa. Proveremo ad andare in Belgio per vincere e superare il turno". (ANSA).