Rugby: The Kolors aprono il Peroni Terzo Tempo Village

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - I The Kolors aprono l'edizione 2020 del Peroni Terzo Tempo Village. Al termine della sfida tra l'Italrugby e la Scozia, che nel match di oggi del Sei Nazioni ha vinto per 17-0, decine di migliaia di tifosi ed appassionati (54.349 tifosi hanno varcato i tornelli dello stadio Olimpico, vivendo il pre-partita al villaggio del terzo tempo) stanno assistendo gratuitamente all'esibizione del gruppo italiano, nel Parco del Foro Italico di Roma.

«Siamo contenti ed orgogliosi di essere il gruppo che inaugura il Peroni Terzo Tempo Village 2020, un grande momento di condivisione - commenta Antonio "Stash" Fiordispino, voce e chitarra dei The Kolors -. A livello personale, speriamo che il 2020 sia, per noi, un anno importante. Il periodo musicale che perseguiamo è quello degli anni '70, '80. Lo abbiamo appreso dai nostri genitori e ne abbiamo fatto tesoro. Erano anni molto belli musicalmente parlando, sia a livello nazionale che internazionale". Soddisfatta della giornata anche Francesca Bandelli (Direttore Marketing di Birra Peroni): «Quest'anno il Villaggio è molto più accogliente, rispetto alle precedenti edizioni. E' bellissimo, come sempre, vedere migliaia e migliaia di tifosi italiani e scozzesi festeggiare insieme, al di là del risultato. Quest'anno, poi, il villaggio è molto più sostenibile grazie alle tante iniziative che portiamo avanti a difesa dell'ambiente". (ANSA).