Roma,autista bus aggredito da passeggero

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Aggressione a un autista di un autobus di linea nella notte a Roma. E' accaduto in via del Serafico in zona Eur. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia Eur. A dare l'allarme l' autista, un romano di 58 anni che ha segnalato di essere stato aggredito da un passeggero che gli aveva chiesto di scendere fuori fermata. A un suo rifiuto l'uomo lo ha preso a pugni alla testa e alle braccia, poi è scappato. Sono state effettuate ricerche in zona, ma al momento l'aggressore non è stato rintracciato. Il conducente del bus è stato refertato con qualche giorno di prognosi. "Vergognosa aggressione ad autista Atac ieri notte all'Eur. Vicina a tutti i lavoratori che, ogni giorno, svolgono questo prezioso servizio.

Ringrazio forze dell'ordine per essere intervenute. Responsabile sia presto assicurato alla giustizia", scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.