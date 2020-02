Atletica: Solidarity Run, di corsa per uno e 5 chilometri

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Sabato 29 febbraio, alle 15, nel piazzale del Pincio, a Roma, l'Acsi, con l'organizzazione tecnica di Acsi Italia Atletica, organizza la prima edizione della Solidarity Run, una manifestazione podistica non agonistica che si disputa sulle distanze di uno e 5 chilometri.

La Solidarity Run, che gode dei patrocini del Comune di Roma e della Regione Lazio, nasce con l'intento di raccogliere fondi a favore delle Onlus aderenti all'iniziativa. La quota d'iscrizione (10 euro) andrà al 50% per le spese organizzative, e al 50% per finanziare progetti delle Onlus. Il ritrovo è previsto nel piazzale del Pincio dalle 12, la partenza verrà data alle 15 e sarà unica per entrare le gare podistiche.

(ANSA).