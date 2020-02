Sei Nazioni: torna il Peroni Village, più sostenibile

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Alla vigilia dell'edizione 2020 del Peroni Terzo Tempo Village, che da anni accompagna i match casalinghi della Nazionale di rugby nel 6 Nazioni, Peroni supporta insieme alla Federazione italiana rugby le tematiche in materia di sostenibilità e responsabilità sociale. Oltre a far utilizzare bicchieri compostabili, Peroni sostiene le partnership siglate dalla federazione sul territorio: con Ama per la presenza di isole ecologiche all'interno del Peroni Village; con Aic, Associazione italiana celiachia, per la sensibilizzazione al tema della celiachia; con Atac per il potenziamento dei mezzi pubblici che permettano a tutti di raggiungere il Parco del Foro Italico e, non ultima, quella che richiama ad una forte responsabilità sociale con il coinvolgimento di RETAKE ROMA, i cui volontari sensibilizzeranno il pubblico ad un consumo responsabile e sostenibile. Un Terzo Tempo Peroni, quindi, più sostenibile ed ancora più aperto a tutti per celebrare al meglio il fair play e la condivisione, principi cardine del rugby e sposati da Peroni. (ANSA).