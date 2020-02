Parere Avvocatura permetteva no T.Valle

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Nuova puntata nella "storia infinita" del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle. Secondo quando riportato oggi dall'edizione locale di Repubblica, la Procura della Corte dei Conti, che ha un'inchiesta aperta sul caso, avrebbe acquisito tra i suoi atti un documento dell'avvocatura capitolina risalente a tre anni fa e poi "secretato" in cui si affermava che il Campidoglio poteva tornare indietro sullo Stadio della Roma. L'atto, secondo quanto riportato, definiva "non vincolante" per il Comune la delibera sullo stadio a Tor di Valle votata durante la precedente consiliatura aprendo ad un eventuale annullamento in autotutela. Il parere dell'avvocatura interna, a quanto si apprende, è stata acquisita dalla polizia giudiziaria su delega del viceprocuratore generale della Corte dei Conti del Lazio Massimo Lasalvia. L'istruttoria aperta da tempo ha vari filoni.