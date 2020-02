Equitazione: 'Cavalli a Roma', fra spettatori anche Minucci

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Grande affluenza tra i padiglioni della Fiera di Roma per la terza giornata di 'Cavalli a Roma' che si concluderà domani, 16 febbraio. Un successo che deriva dalla proposta di contenuti di qualità e dal format innovativo e trasversale per la prima volta con la regia di Veronafiere.

Tribune piene in particolare al Padiglione 3, dove si stanno tenendo le competizioni di salto ostacoli, come il Concorso Nazionale A6. In gara due generazioni a confronto: la sfida è tra l'olimpico Gianni Govoni e il giovane azzurro Nico Lupino.

Nel pomeriggio tra i numerosi spettatori Giampaolo Minucci, driver mondiale del Capitano Varenne: "Possiamo credere a un nuovo inizio grazie alla regia di Verona Fiere - ha detto Minucci -, e' un emozione per me vedere tanta gente innamorata dei cavalli e spero che presto si possa tornare a vivere della grande ippica che abbiamo vissuto." (ANSA).