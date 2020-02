Sassoli, importanti valori benedettini

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 14 FEB - "La straordinaria importanza dei valori della giustizia, della pace e la loro diffusioni tra i popoli e i responsabili della politica" legati a San Benedetto è stata sottolineata dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un messaggio in occasione della presentazione delle celebrazioni "Benedettine 2020". Oggi a Roma, presso la sede del Parlamento Europeo in Italia.

Sassoli ha evidenziato anche quanto "i giovani siano fondamentali per il futuro dell'Europa".

Le celebrazioni sono organizzate dalle comunità civili e religiose di Norcia, Subiaco e Cassino in onore di San Benedetto patrono d'Europa, rappresentato simbolicamente dalla fiaccola "Pro pace et Europa una". Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco della di Norcia, Nicola Alemanno, di Subiaco, Francesco Pelliccia, e di Cassino, Enzo Salera. Anche quest'anno sono state insignite dell'Alto patrocinio del Parlamento europeo.