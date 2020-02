Operazione antidroga a Roma, 24 arresti

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Dall'alba i carabinieri della compagnia di Monterotondo stanno eseguendo un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere per 24 persone, tra le quali 5 donne. Sono ritenuti appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata nei comuni dell'hinterland a nord-est di Roma. Le indagini, condotte dai carabinieri sotto la direzione della Dda di Roma, hanno consentito di accertare un giro di affari di circa 90 mila euro al mese. Il gruppo era talmente 'fluido' al punto da riuscire a proseguire l'attività di spaccio nonostante gli arresti in flagranza eseguiti nei confronti di pusher, che venivano subito rimpiazzati per dare continuità allo spaccio in strada. L'organizzazione ricorreva inoltre a un violento sistema di recupero crediti nei confronti dei clienti che non pagavano: sono stati, infatti, ricostruiti episodi di estorsione, anche con armi da fuoco.