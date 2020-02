Raggi,da pulizia caditoie Coca Cola 2000

(ANSA) - ROMA, 9 FEB - "Vi ricordate che poco tempo fa vi avevo raccontato di una scheda telefonica del 1997 spuntata fuori durante i lavori di pulizia di un tombino nella periferia di Roma? Bene, in via Renato Fucini, nel quadrante nord della città, sono in corso dei lavori per rifare l'asfalto e pulire le caditoie. E cosa è stata ritrovata in una di queste? Una lattina di Coca Cola del 2000!". Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "È il simbolo dell'incuria e della totale assenza di manutenzione degli ultimi decenni sui tombini e le caditoie di Roma. Con tutti gli interventi programmati stiamo invertendo la tendenza: abbiamo già investito 1 milione di euro con un appalto specifico che prevede la pulizia delle caditoie"