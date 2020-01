Calcio: Villar sbarca a Roma, Florenzi possibile addio

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Gonzalo Villar è ormai un nuovo giocatore della Roma. Il 21enne centrocampista spagnolo proveniente dall'Elche tra meno di un'ora sbarca a Fiumicino per cominciare la sua nuova avventura in giallorosso. Chi è invece in procinto di fare il percorso inverso è il capitano Alessandro Florenzi che dovrebbe salutare l'Italia per proseguire la stagione in Spagna.

L'agente del calciatore, Alessandro Lucci, dopo la visita a Trigoria per incontrare il ds Petrachi è volato nel pomeriggio a Valencia per trattare col club iberico. Il nodo resta la formula del trasferimento, dal momento che sia la Roma sia Florenzi vorrebbero un'operazione a titolo definitivo. Una via di mezzo potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe però obbligatorio al raggiungimento di alcune facili condizioni, come il numero di partite giocate. Le società stanno trattando la cessione di Florenzi per una cifra tra i 12 e i 15 milioni di euro.

Sempre dalla Spagna dovrebbe poi arrivare Carles Perez.

Secondo quanto riporta il portale del quotidiano Mundo Deportivo la trattativa tra Roma e Barcellona si sarebbe sbloccata con la rinuncia della società blaugrana al diritto di recompra. Il club però manterrà un diritto di prelazione sulla futura rivendita del calciatore. La Roma pagherà 15 milioni di euro, con l'attaccante che dovrebbe sostenere già domani le visite mediche e firmare il contratto. (ANSA).