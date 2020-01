Calcio: Roma, Roger Ibanez è nella Capitale, domani visite

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 26 GEN - Il difensore dell'Atalanta, Roger Ibanez è sbarcato a Roma. Giunto intorno alle 12.30 all'aeroporto di Fiumicino con un volo proveniente da Bergamo, il calciatore 21 enne brasiliano, insieme con la famiglia e con il suo agente oggi si recherà all'Olimpico per assistere, alle 18, al derby Roma-Lazio.

Ibanez, preso dalla Roma in prestito gratuito per diciotto mesi con riscatto obbligatorio di otto milioni e due di bonus, domani mattina sarà a Villa Stuart per le visite mediche di rito, poi firmerà il contratto che lo legherà alla Roma per quattro anni e mezzo. Era stato convocato dall'Olimpica del Brasile per le eliminatorie di Tokyo 2020, ma l'Atalanta non lo ha lasciato libero, ora invece sta per cominciare l'avventura in giallorosso. (ANSA).