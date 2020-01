Roma: Fonseca "lotteremo per i nostri tifosi"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "È bellissimo vedere questo appoggio da parte dei nostri tifosi. Sono molto contento di vedere questo sostegno dei romanisti, per noi è importantissimo. In questo momento noi dobbiamo lottare per loro, fare una buona partita, loro meritano il nostro impegno". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del derby con la Lazio. Per caricare la squadra oltre mille tifosi giallorossi si è recata questa mattina a Trigoria ricevendo a fine rifinitura il saluto da parte di allenatore e giocatori. (ANSA).