Inzaghi "derby azzera pronostici, 3 punti pesanti"

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Chi ha più da perdere tra Roma e Lazio? Chiunque lo perde, ma sappiamo che ci saranno altre 18 partite dopo questa. Vincendo faremmo un importante passo in avanti in classifica ma nel derby i pronostici si azzerano tutti. Alla squadra ho chiesto di avere lucidità e di leggere bene la partita". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del derby di domani. "Il derby è qualcosa di molto importante e bisogna arrivarci al meglio. Noi ci arriviamo delusi e arrabbiati per l'eliminazione di martedì in Coppa Italia che non meritavamo", aggiunge Inzaghi. (ANSA).