Fonseca, striscione su Zaniolo inaccettabile

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Chi ha fatto quello striscione su Zaniolo non è un tifoso, non ama il calcio. Non è accettabile".

Lo ha dichiarato il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia del derby con la Lazio. Nella notte fuori dal centro sportivo di Trigoria è comparsa la scritta, poi rimossa, "Zaniolo come Rocca...Zoppo de Roma" con l'immagine di una carrozzina per disabili. (ANSA).