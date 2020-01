Raggi,100mila visitatori a mostra Canova

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Un nuovo traguardo per la mostra 'Canova. Eterna Bellezza' dedicata al celebre scultore e al suo rapporto con la Città Eterna. Sono ben 100.000 le persone che hanno visitato l'esposizione allestita nelle sale del Museo di Roma di Palazzo Braschi, e che resterà aperta fino al 15 marzo 2020". Lo scrive su fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Per permettere davvero a tutti di visitarla abbiamo deciso di confermare fino al termine della mostra le aperture straordinarie del weekend: tutti i sabati e le domeniche l'orario di visita è eccezionalmente esteso fino alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:00). Quella di Canova è una delle esposizioni più importanti di questa stagione, con 170 opere provenienti da collezioni italiane e straniere, una sezione dedicata a Roma, soluzioni illuminotecniche per ammirare le opere alla luce delle candele - come avveniva nello studio del Maestro - e una "mostra nella mostra" con le opere del grande fotografo Mimmo Jodice", aggiunge.