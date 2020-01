Muore investito da bus, autista indagato

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Un uomo è morto in ospedale dopo essere stato investito da un autobus di linea ieri sera nel piazzale della stazione Tiburtina a Roma. Sul posto il gruppo Sapienza della Polizia Locale. L'uomo, che era stato portato in ospedale in gravissime condizioni, era senza documenti ed stato successivamente identificato: è un bengalese di 50 anni. Il conducente del bus, un italiano di 57 anni, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito. Indagato dalla Procura di Roma per omicidio stradale l'autista del bus. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia, hanno disposto una serie di verifiche per escludere eventuali malfunzionamenti del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato investito fuori dalle strisce pedonali, a poca distanza dalla fermata del bus. La vittima è stata travolta dal mezzo che era ripartito dopo avere fatto scendere alcuni passeggeri.