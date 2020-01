Cacio: altra tegola Roma, per Diawara si teme lungo stop

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - n altro infortunio, un altro problema per Paulo Fonseca. In casa Roma si teme un lungo stop per Amadou Diawara, uscito ieri dal campo nella sfida di Coppa Italia con la Juventus a causa di un problema al ginocchio sinistro, lo stesso già lesionato lo scorso ottobre quando fu sottoposto a intervento chirurgico (meniscectomia). Stavolta i controlli a Villa Stuart avrebbero evidenziato la rottura del menisco esterno. Se il bollettino medico di Trigoria confermerà la diagnosi, Diawara starà fermo per circa tre mesi. (ANSA).