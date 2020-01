Neonata morta,madre resta a domiciliari

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Davanti al gip non ha proferito parola e rimasta in silenzio senza far mettere a verbale alcuna dichiarazione. E' durato, quindi, pochi minuti l'interrogatorio di convalida del fermo della donna di 30 anni accusata di avere ucciso la neonata appena partorita in casa a Vitinia, periferia sud di Roma. Per lei il gip Alessandro Arturi ha confermato gli arresti domiciliari per l'accusa di omicidio volontario. I fatti risalgono a sabato scorso e hanno come teatro un condominio signorile nella estrema periferia sud della Capitale.

La ragazza, italiana di origini svedesi che era rientrata in Italia a novembre scorso dalla Germania dove viveva con il compagno, ha dato alla luce una bambina.