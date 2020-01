Spinazzola: abbiamo tutto da vita, dobbiamo solo ringraziare

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "E' stata una settimana bella intensa, volevo giocare una bella partita e volevo vincere, ho fatto tutti e due e ora pensiamo alla Juve e poi al derby: ci aspetta una settimana molto intensa, contro squadre in un gran momento e con giocatori fortissimi". E' il commento a caldo, fatto ai microfoni di Sky Sport, di Leonardo Spinazzola, oggi tra i migliori in campo, dopo la partita vinta dalla Roma contro il Genoa.

E' inevitabile che il romanista parli della vicenda di mercato che ha coinvolto lui e l'interista Politano, quella dello scambio 'saltato', e infatti, sorridendo, dice che "io sto bene, sono un giocatore della Nazionale, ho girato belle squadre adesso sto alla Roma e mi sembra una follia che sono rotto: oggi ho corso tanto, e anche a Milano mi sono allenato da solo in palestra. Ormai sono alla Roma e penso solo a questo ".

Ma, per Spinazzola, la cosa più importante da tenere sempre a mente è che "non sono questi i problemi, abbiamo tutto dalla vita e dobbiamo solo ringraziare". (ANSA).