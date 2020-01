Come in film cerca di scalare Fontana Trevi,multa da 450euro

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Come in un film ha cercato di scalare il gruppo marmoreo di Fontana di Trevi ma lo slancio artistico è stato fermato da una pattulglia degli agenti del I Gruppo della Polizia Locale di Roma che gli applicato una multa di 450 euro. E' accaduto ieri. I vigili hanno fermato il ragazzo, di nazionalità egiziana, mentre tentava di arrampicarsi lungo una parete laterale del monumento. In quanto privo di documenti, il ventenne è stato accompagnato presso il centro di fotosegnalamento del Comando Generale. Nei suoi confronti si è proceduto con la sanzione di 450 euro, oltre alla misura del Daspo urbano, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento di polizia urbana. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. Il responsabile si è scusato, giustificando il suo gesto come tentativo di emulare la scena di un film ambientato a Fontana di Trevi. (ANSA).