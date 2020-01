Galleria Giovanni XXIII chiusa 30 giorni

ANSA) - ROMA, 12 GEN - La Galleria Giovanni XXIII, dove dal 20 gennaio partiranno i lavori di riqualificazione per una maggiore sicurezza di automobilisti e motociclisti, resterà chiusa per 30 giorni invece che per due mesi e mezzo. Lo annuncia il Campidoglio. I lavori per la riqualificazione della "canna nord" della Galleria Giovanni XXIII avranno una durata di un mese, al massimo 35-40 giorni di chiusura totale invece dei 75 previsti inizialmente nel cronoprogramma, informa il Comune. Ciò consentirà di riaprire la Galleria al traffico circa 35 giorni prima. Le residue operazioni di completamento dei lavori saranno eseguite in orario notturno. "Dopo riunioni con le imprese che si occuperanno della manutenzione nella galleria siamo riusciti a ottenere un dimezzamento dei tempi dei lavori. Siamo consapevoli che la chiusura arrecherà dei disagi ai cittadini ma i lavori sono necessari e improrogabili per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di persone che ogni giorno la percorrono", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.