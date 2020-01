Brachetti torna 'Solo' con 60 personaggi

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Dai personaggi dei telefilm a Magritte e le grandi icone della musica pop, passando per Biancaneve e la lotta con i raggi laser in stile Matrix. Tutto in meno di una manciata di istanti. Dopo il trionfale debutto in Europa (oltre di 300.000 biglietti venduti in 300 repliche e innumerevoli sold out), Arturo Brachetti, il più celebre trasformista al mondo, torna il 10 gennaio sul palco del Teatro Sistina di Roma nel suo caleidoscopico one man show "Solo. The Legend of quick-change" (in cartellone fino al 19 gennaio e poi ancora in tournée a Corigliano Calabro -CS, Palermo, Cesena-Fc e Udine).

Un vero e proprio assolo, dopo il trionfo dei suoi precedenti one man show L'uomo dai mille voli e Ciak!, applauditi da 2.000.000 di spettatori in tutto il mondo. Ma anche un ritorno alle origini per Brachetti che in questo spettacolo apre le porte della sua casa, fatta di ricordi e di fantasie. Una casa senza luogo e senza tempo, in cui il sopra diventa il sotto e le scale si scendono per salire.

Così, reale e surreale, tra verità e finzione, magia e realtà, in 90 minuti di show il maestro internazionale di quick-change, uno dopo l'altro indossa, letteralmente, i panni di oltre 60 personaggi, in un viaggio che ripercorre anche la sua storia artistica, da grandi classici come le ombre cinesi, il mimo e la chapeaugraphie, o nuove tecniche come la poetica sand painting, raggi laser e videomapping. (ANSA).