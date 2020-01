200 mila biglietti in 2 mesi per musical Piparo

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Si chiude con numeri da record per tutti i suoi spettacoli e 200mila biglietti staccati tra Italia e Olanda solo negli ultimi due mesi, il 2019 di Massimo Romeo Piparo, regista, produttore con la sua PeepArrow Entertainment e direttore artistico dello storico Teatro Sistina di Roma.

Tocca quota 50mila biglietti "The Full Monty", il nuovo musical tratto dal film campione di incassi del 1997, che con la regia e l'adattamento di Piparo è in tournée da due mesi in un'edizione rinnovata con Paolo Conticini e Luca Ward protagonisti insieme a Gianni Fantoni, Jonis Bascir e Nicolas Vaporidis. "We Will Rock You" sulle note dei Queen, che ha segnato il debutto nel musical della rockstar Anastacia, ha venduto in Olanda 65mila biglietti. E nonostante il numero ridotto di repliche della ripresa del tour, sono già 15mila i biglietti per "School of Rock", la commedia che Andrew Lloyd Webber ha tratto dal film di Richard Linklater, arrivata in Italia sempre con adattamento e regia di Piparo, con Lillo Petrolo. A questi, si aggiunge poi il successo di Mary Poppins, scelto tra i titoli in cartellone al Sistina (fino al 6/1), con 70mila biglietti staccati da metà ottobre.

Numeri destinati a crescere (i musical sono tutti ancora in scena), ai quali si affiancano ora anche "Belle Ripiene - Una gustosa commedia dimagrante", lo spettacolo di Piparo tutto al femminile, interpretato da Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, che il 7/1 riparte in tour in oltre 30 città italiane.

Un successo fatto di creatività e talento, impegno, serietà e grande rispetto nei confronti del pubblico, anche in Europa, con cui Piparo conferma sul campo la grande professionalità e gli alti standard che l'Italia sa garantire, sia dal punto di vista artistico che produttivo. (ANSA).