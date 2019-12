Stekelenburg e Van Nistelrooy nello staff dell'Olanda

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - L'ex portiere Maarten Stekelenburg, con un passato anche nella Roma, e l'ex centravanti Ruud Van Nistelrooy, entrano a far parte dello staff della Nazionale olandese: affiancheranno l'attuale ct Ronald Koeman. Lo annuncia la Federcalcio olandese. Stekelenburg, 47 anni, lavorerà proprio al fianco del ct, dopo l'addio di Kees Van Wonderen, che ha deciso di lasciare la Nazionale a inizio dicembre. Van Nistelrooy arriverà nello staff tecnico della Nazionale per Euro 2020. L'ex centravanti, che oggi ha 43 anni, è attualmente allenatore dell'Under 19 del PSV Eindhoven, che lascerà solo temporaneamente proprio per la fase finale del torneo.

"Conosco Stekelenburg come un buon allenatore, sono convinto che il suo sia un ottimo arrivo per il nostro staff; naturalmente l'ho visto al lavoro nell'Under 17 e nell'Under 19 - le parole di Koeman -. La sua visione calcistica si adatta bene a quella della Nazionale maggiore, per questo motivo abbiamo anche cercato di riempire quel posto con una soluzione interna. Ruud è un giovane allenatore, ambizioso e motivato.

L'Europeo è importante, credo di far bene ad assegnare un ruolo ai giovani allenatori, in modo che siano più vicini ai giocatori". (ANSA).