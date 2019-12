Sport: Pancalli, con cultura paralimpica cresce il Paese

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Io mi sono sentito parte di una squadra quando abbiamo vinto la candidatura di Milano-Cortina 2026. Si tratta di giochi olimpici e paralimpici, forse saranno altrettanto importanti i giochi paralimpici perché porteranno una Legacy molto importante per un Paese che vuole crescere: si chiama Cultura". Così il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli, intervenendo alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Coni.

"Oggi si rinnova una piacevolissima consuetudine - ha aggiunto Pancalli - lo sport italiano si ritrova unito come una grande famiglia per premiare le eccellenze, quei primati che i nostri atleti hanno conquistato in giro per il mondo. Veri e straordinari atleti con la A maiuscola". "Lo sport paralimpico sta declinando nel migliore dei modi la politica sportiva del paese. Lo sport è un piccolo pezzo di welfare del paese. Questa è l'immagine più bella di un Paese unito", ha concluso il numero uno del Cip. (ANSA).