Spadafora,'sport e salute faccia squadra.Parlerò con Sabelli

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Lo sport italiano deve fare squadra, tutti devono farlo. Quando sono diventato ministro ho fatto un appello al presidente Malagò e anche all'ingegner Sabelli, perché Sport e Salute deve entrare nell'ottica di costruire una squadra con tutti gli altri". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, al Roma. "Mi muoverò con laicità nel 2020 per cercare questo equilibro continuo - ha spiegato Spadafora - Io da ministro non sono né da una parte né dall'altra, tutti devono fare la propria parte. Il presidente Malagò lo sta facendo, poi i presidenti di federazione e anche l'ingegner Sabelli, che è a guida di una società dello Stato: deve tarare il suo ruolo ed esprimere bene gli indirizzi del governo. Al riguardo nei primi giorni di gennaio emanerò un atto di indirizzo alla società Sport e Salute e vorrò poi che la società si attenga fortemente a questi indirizzi".

Il ministro è anche tornato a commentare la telefonata, riportata da alcuni organi di stampa, in cui Sabelli parlava della Giunta Coni: "Lo vedrò mercoledì, l'ho convocato per farmi dare qualche chiarimento in più - ha concluso Spadafora - Per come si percepisce dal fuori onda quella telefonata non mi è piaciuta, ma immagino che l'ingegner Sabelli avrà modo di spiegarmi". (ANSA).