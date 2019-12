Euro 2020 sfida con joypad, a Roma selezioni per la E-nazionale

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Gli Europei 2020 non si disputeranno solo in campo, negli stadi, ma anche con i joypad. Le selezioni per far della eNazionale Timvision Pes hanno fatto tappa a Roma: l'evento, organizzato da Figc e Tmvision, ha visto, infatti, la partecipazione di oltre 30 ragazzi provenienti da tutta Italia che si sono sfidati nel torneo a caccia di un posto in squadra.

Due i vincitori della giornata che prenderanno parte alla finale in programma presso il centro tecnico federale di Coverciano che si terrà a gennaio: da lì uscirà il team della eNazionale per eEuro2020 composta da quattro giocatori. (ANSA).