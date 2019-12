Europa League: 2-2 col Wolfsberg, Roma ai sedicesimi

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - La Roma avanza ai sedicesimi di finale di Europa League da seconda del girone. I giallorossi, nell'ultima gara del gruppo J, hanno pareggiato 2-2 con gli austriaci del Wolfsberg e proseguono il cammino nella competizione. La Roma avanti con Perotti al 7' su rigore, si fa rimontare una prima volta al 10' per l'autorete di Florenzi. Al 19' è Dzeko a illudere la squadra di Fonseca del successo, ma gli austriaci al 18' della ripresa completano la rimonta con Weissman. Finale ad alta tensione per il risultato a sorpresa maturato nell'altro match del girone: a spuntarla sono i turchi del Basaksehir che eliminano il Borussia Monchengladbach vincendo 2-1 e chiudono in testa davanti ai giallorossi. (ANSA).