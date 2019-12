Raggi,ancora roghi cassonetti, è attacco

(ANSA) - ROMA, 9 DIC -"A pochi giorni dagli episodi avvenuti nel Municipio IV, oggi torno a parlarvi di un altro attacco, stavolta nel Municipio VII. Cassonetti e automobili dati alle fiamme. Questi criminali pensano di intimidirci ma noi non ci spaventiamo e non arretriamo di un millimetro'. Cosi' su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. Dall'inizio del 2019 a oggi sono stati bruciati piu' di 350 cassonetti Ama e nel 2018 erano stati oltre 500. Sono numeri sconcertanti a cui rispondiamo con l'immediata pulizia della strada e la sostituzione dei cassonetti distrutti. Stiamo inoltre intensificando il controllo nelle periferie: sono in arrivo 325 nuovi agenti della Polizia Locale che si aggiungeranno ai 1.000 che abbiamo gia' assunto.

Ad atti codardi come questo rispondiamo con la determinazione che ci ha sempre contraddistinti continuando ad andare avanti #ATestaAlta.Alla presidente del Municipio VII Monica Lozzi va il mio sostegno e il mio incoraggiamento a proseguire con il lavoro che sta svolgendo sul territorio', conclude.