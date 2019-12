Calcio: Zoff, meriti Lazio? buona gestione, club fa cose giuste

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "La Lazio gioca veramente bene, ne ha dato misura con la Juve": Dino Zoff ai microfoni di Radio anch'io sport promuove a pieni voti la formazione guidata da Simone Inzaghi e ha parole di elogio per tutti i biancoelesti: "buona squadra, buoni giocatori, buon tecnico, a monte di tutto ci sono Tare e Lotito. Il club dà la linea e fa le cose giuste".

Alla domanda se questa sia una Lazio da scudetto, Zoff risponde "vediamo già alla prossima partita, la reazione, a volte ha perso le partite quando era padrona assoluta del campo. Con la juve è stata straordinaria, è nelle corde di questa Lazio. Ora non deve montarsi la testa, se trova la convinzione proprio intima può far molto bene. Però adesso non esageriamo". (ANSA).