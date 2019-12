Golf: Hojgaard vince il Mauritius Open, Paratore secondo

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - S'infrangono allo spareggio le speranze di Renato Paratore che chiude al 2/o posto il Mauritius Open, secondo torneo 2020 dell'European Tour. A Bel Ombre vince Rasmus H›jgaard, 18enne danese che, alla terza buca play-off, piega con un eagle il francese Antoine Rozner (dopo uno spareggio a 3) e festeggia il primo titolo in carriera sul massimo circuito continentale al quinto tentativo. Niente da fare per Paratore, costretto a rinviare così il secondo appuntamento con la vittoria sull'European Tour dopo l'impresa al Nordea Masters (Svezia) 2017. Fatale, al capitolino, il secondo colpo spedito in acqua alla prima buca play-off. (ANSA).