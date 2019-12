Raggi,Roma subisce discariche da Regione

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - "Siamo qui per ascoltare consiglieri e presidenti di municipio rispetto alla proposta di realizzazione di discariche nella nostra città così come disposto dall'ordinanza del presidente della Regione Nicola Zingaretti. Questa ordinanza è l'ennesimo provvedimento emergenziale, calato dall'alto con conseguenze dirette sulla vita dei cittadini. Sono loro i veri soggetti che alla fine subiscono i danni della Regione. Sono loro che dovranno vedere realizzate vicino le loro case nuove discariche". Lo ha detto in Aula Giulio Cesare la sindaca di Roma Virginia Raggi.