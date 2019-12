Calcio: Conte "infortuni? Stringiamo denti e incrociamo le dita"

(ANSA) - MILANO, 05 DIC - ''Dobbiamo arrivare alla sosta di Natale nel miglior modo possibile. Inutile dire che dobbiamo fare di necessità virtù.

Dopo la sosta potremo rifiatare, recuperare un bel po' di giocatori e tirare un sospiro di sollievo. Cerchiamo di stare concentrati e andare di partita in partita. Dobbiamo veramente stringere i denti e incrociare le dita'': lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Roma, parlando dell'emergenza infortuni che complica i piani della squadra nerazzurra. ''La stiamo affrontando nella giusta maniera. Vediamo il bicchiere mezzo pieno - aggiunge Conte - perchè nel momento di difficoltà tanti giocatori si sono responsabilizzati ancora di più. Dobbiamo affrontarlo come stiamo facendo: petto in fuori. Non c'è tempo per piangersi addosso, per accampare situazioni e nascondersi''. (ANSA).