Coez torna a Roma l'11 luglio

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Dopo le 11 date di È sempre bello in tour, il progetto live che ha portato Coez sui palchi dei palazzetti più importanti d'Italia, il cantautore romano torna al Rock in Roma per una nuova data, l'11 luglio 2020.

Lo show di Coez è un viaggio attraverso la sua storia musicale che prosegue il successo dell'album È sempre bello, quinto disco solista uscito il 29 marzo per Carosello Records e certificato Disco di Platino, con il singolo omonimo che ha dominato le classifiche e collezionato 4 platini. Con più di 65 milioni di streams, E' sempre bello è la canzone più ascoltata dell'anno su Spotify. (ANSA).