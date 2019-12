Serie A donne: la Roma vince e si riavvicina alla vetta

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - La Roma vince il posticipo dell'8/a giornata del campionato di calcio femminile di Serie A disputate sul terreno del Tre Fontane contro il Tavagnacco. Di 2-0 il successo delle giallorosse, che in classifica si portano a -2 dal Milan e a -1 dalla Fiorentina. Le padrone di casa sbloccano il punteggio su rigore dopo 10' con Andressa. Poco dopo arriva il raddoppio con Bartoli. Nella ripresa ritmi più bassi e gestione del risultato da parte della squadra di Betty Bavagnoli, che crea qualche occasione, ma non incrementa il bottino. Con questa vittoria le giallorosse si riscattano dopo due sconfitte di fila, accorciano nei confronti della seconda e terza forza in campionato, ora possono preparare con maggior serenità la trasferta contro l'Inter per la 9/a giornata.

