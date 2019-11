Casamonica: Raggi, "fiaccolata legalità"

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - "Un anno fa abbiamo abbattuto le ville abusive del clan Casamonica. Domani mercoledì 20 novembre, in occasione del primo anniversario di quell'importante operazione, ci vediamo in via del Quadraro 110 per la Fiaccolata della Legalità. Vi aspetto! #AtestaAlta". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi su fb rilancia la "fiaccolata della legalità" organizzata domani pomeriggio al Quadraro Vecchio.

"Roma #ATestaAlta contro le mafie. Un anno fa, dopo 30 anni di omertà, grazie al coraggio della sindaca Virginia Raggi venivano finalmente sgomberate e demolite le ville del clan Casamonica nel quartiere Quadraro di Roma. Per celebrare una delle più importanti operazioni contro la criminalità organizzata nella Capitale e per proseguire nel percorso per la legalità e contro le Mafie che stiamo portando avanti, siete tutti invitati a partecipare alla 'Fiaccolata della legalità", annunciava ieri in un post il Movimento 5 Stelle.