Forte mareggiata su litorale romano

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Aurelia allagata nei pressi di Santa Marinella, sul litorale romano, dove si è abbattuto in mattinata un nubifragio. Alcuni mezzi che percorrevano la strada sono rimasti bloccati da un fiume d'acqua che a invaso la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco che stanno lavorando per limitare danni e disagi.

Secondo quanto si è appreso, nel tratto allagato dell'Aurelia, all'altezza di Santa Marinella, l'acqua ha raggiunto l'altezza di circa un metro. I poliziotti del commissariato di Civitavecchia hanno soccorso un uomo rimasto bloccato in auto a causa dell'acqua. In mattinata una forte mareggiata sul litorale romano ha destato preoccupazione.