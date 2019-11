Cucchi: Ilaria,valutiamo querela Salvini

(ANSA) - ROMA, 15 NOV -"Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto", afferma Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital, dopo che commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male". "Anch'io da madre sono contro la droga - ha aggiunto Ilaria Cucchi - ma Stefano non è morto di droga".